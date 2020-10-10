На трассе под Новосибирском женщина погибла в страшной аварии

Автомобиль слетел в кювет и перевернулся. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Трагедия произошла на 343 км автодороги К-17Р в Карасукском районе. По данным отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области «Тойота Королла» ехала из Карасука в Новосибирск, однако водитель не справилась с управлением.

В итоге автомобиль вылетел с дороги и съехал в кювет, где опрокинулся на крышу.

— 44-летняя женщина за рулем автомобиля получила тяжелые травмы и скончалась на месте. Водитель допустила съезд с дороги по неустановленной причине. На месте работают сотрудники ГИБДД, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Сейчас полиции предстоит провести проверку и разобраться во всех обстоятельствах произошедшей аварии.

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