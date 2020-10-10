Новый антирекорд: в Новосибирске за сутки коронавирусом заразились еще 95 человек

В Новосибирске растет заболеваемость коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 10 октября, врачи сообщили о новых случаях заражения COVID-19 в Новосибирской области. За прошедшие сутки в регионе выявлено 95 новых заболевших коронавирусом, среди них оказались 8 детей. Это новый антирекорд по количеству заболевших за последние три месяца.

Есть и хорошие новости: в минувшие сутки врачи выписали 42 человека из больниц Новосибирской области по выздоровлению от COVID-19.

— С момента вспышки заболевания коронавирусом заболели всего 13 972 человек, из них — 853 ребенка. 12 440 пациентов были выписаны с выздоровлением. Общее число смертей составляет 488 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

В отделениях реанимации находятся 90 человек, к аппаратам ИВЛ подключен 18 пациентов.

По данным на 10 октября, в больницах Новосибирска находятся 2 381 взрослый пациент с диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание. Врачи госпитализировали 28 детей в детскую больницу №3, но у некоторых маленьких пациентов диагноз еще не подтвержден.

В больницах сельских районов Новосибирской области разместили 839 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

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