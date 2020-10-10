Новосибирец попал в федеральный розыск за убийство

Мужчина находится в федеральном розыске и скрывается от полиции. Фото: предоставлено пресс-службой СКР по Новосибирской области

Новосибирец Дмитрий Казаков попал в федеральный розыск за убийство — сейчас его ищет полиция и следователи. Подозреваемому 48-лет, региональный СКР выложил его фото.

- В совершении особо тяжкого преступления подозревается Казаков Дмитрий Геннадьевич, 1972 года рождения, который в настоящее время объявлен в федеральный розыск. Убедительно просим сообщить данные о местонахождении подозреваемого по телефону «02», — прокомментировали в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

Сотрудники ведомства уточнили, что не могут раскрыть подробности совершенного преступления. Если вам что-то известно о местонахождении убийцы, то обратитесь в полицию по телефону 02.

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