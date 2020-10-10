«Километры порванных колготок»: новосибирец рассмешил соцсети пародией на шпагат Ван Дамма

Роман Топчиев доучивается на менеджера, но мечтает стать актером. Фото: предоставлено героем пубилкации.

Новосибирский актер Роман Топчиев в костюме пенсионерки рассмешил соцсети пародией на шпагат Ван Дамма. Пародист исполнил знаменитый трюк на багажниках едущих велосипедов

— Я был такой же, как все: километры порванных колготок, бесконечные горсти валидола, — смеется Роман Топчиев, рассказывая о подготовке трюка.

Актер признался — видео задумывалось как рекламный ролик. Руководство молодежного центра «Мир молодежи» поставило сотруднику задачу - сделать анонс к акции «Велокарнавал». Также Роман вдохновлялся творчеством известного юмориста Антона Лапенко и создал еще двух персонажей — студента из глубинки, пьяного монтажника.

Пользователи соцсетей похвалили юмориста за удачный дебют.

— Такой бабушке место не уступишь — поедешь на «Скорой помощи», — юморят комментаторы.

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