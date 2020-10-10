Погода в Новосибирске на 10 октября 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

Погода не порадует горожан. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске на 10 октября 2020 года не особо порадует горожан: по прогнозам синоптиков, придет небольшое поьепление и снегопады сменятся дождями.

— В первой половине дня ожидаются дожди, возможен юго-западный ветер с порывами до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 1 - плюс 3 градуса, — уточнили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В Новосибирской области днем воздух прогреется до плюс 3 - плюс 8 градусов, ночью похоложает до минус 1 градуса. Во многих районах пройдут дожди с мокрым снегом, порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.

Прогноз «Яндекса» на 10 октября примерно такой же: днем в Новосибирске столбик термометра покажет плюс 2 - плюс 3 градуса.

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