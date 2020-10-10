Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Количество заболевших вдвое выше числа излечившихся за сутки Фото: Алена МАРТЫНОВА

Болезнь пока и не думает отступать, и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 октября 2020 года это подтверждает. На данный момент в области нет ни одного района, где не было бы заразившихся COVID-19

- За минувшие сутки в области заболели 82 человека, с начала вспышки диагноз подтвердился у 13877 человек, в том числе у 845 детей.

Увы, не всех пациентов врачам удалось спасти: вчера умерли две женщины, больные коронавирусом: одной был 61 год, другой - 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 483 человека.

Напомним, масочный режим продлен в Новосибирской области до конца октября. Однако, большая часть ограничительных мер, принятых из-за угрозы распространения коронавируса, сняты.

Карта распространения коронавируса в регионе

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