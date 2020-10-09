Страшная авария в центре Новосибирска: погибла пассажирка, водители пострадали

Вечером 10 октября в Центральном районе Новосибирска столкнулись две иномарки. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Вечером 9 октября в Центральном районе Новосибирска столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали двое мужчин, одна девушка погибла.

— Около одиннадцати часов вечера 26-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал по улице Державина со стороны улицы Мичурина в сторону улицы Советской. На перекрестке с Красным проспектом он столкнулся с автомобилем Honda Accord, под управлением 25-летний водителя, который ехал по Красному проспекту со стороны улицы Гоголя в сторону площади Ленина, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В ДТП пострадали двое мужчин, одна девушка погибла. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В результате ДТП оба водителя пострадали и были доставлены в больницу с различными травмами. Пассажирка Hyundai Solaris, 25 лет на вид, погибла. Из-за аварии на некоторое время перекрыли Красный проспект.

В новосибирской Госавтоинспекции еще раз напоминают автомобилистам, что с ухудшением погодных условий необходимо строго соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными.

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