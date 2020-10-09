Новосибирец уснул у костра на рыбалке и обгорел до смерти

Новосибирец сильно обгорел, уснув у костра.
Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
Новосибирец скончался от сильных ожогов, которые он получил, уснув у костра на берегу Оби. Туда он отправился на рыбалку вместе со своей девушкой.
— На рыбалку в СНТ в Колыванском районе 37-летний мужчина приехал 5 октября вместе со своей 36-летней сожительницей. На берегу Оби он разжег костер, после чего, выпив достаточное количество алкоголя, мужчина заснул рядом с ним и получил сильные ожоги, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Пострадавшего на скорой доставили в Колыванскую ЦРБ утром шестого октября. Там, через несколько часов, он скончался в отделении реанимации. Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту.
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