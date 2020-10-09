«Обмотали веревкой и об асфальт»: в Новосибирске вандалы сломали скульптуру в Первомайском парке

В Первомайском парке в Новосибирске несколько неизвестных молодых парней разрушили скульптуру. Фото: Виктория Смолина

В Первомайском парке в Новосибирске несколько неизвестных молодых парней разрушили скульптуру, которой было больше 50 лет. Сейчас их ищет полиция.

— В ночь с 7 на 8 октября в парк пришла компания из трех неизвестных молодых людей и разломали фигуру. Сначала они ее уронили на траву: но от этого она не треснула. Тогда они отправились в веревочный парк, забрали оттуда веревку, набросили на шею скульптуре и окончательно разбили ее об асфальт. Кроме того, они еще зачем-то перевернули все урны в парке. К слову, эта скульптура была одной из старейших в Первомайском районе, ее вообще было принято считать одним из символов этого парка, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь главы администрации Первомайского района Евгений Кочкин.

Вандалы попали в объектив камеры видеонаблюдения в парке. Фото: Виктория Смолина

Вандалы попали в объектив камеры видеонаблюдения в парке. Сейчас администрация парка обратилась с заявлением в полицию, а также взяла это дело на личный контроль.

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