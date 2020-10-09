Баскетбольный клуб «Новосибирск» ушел на карантин: спортсмены заболели коронавирусом

Баскетбольный клуб Новосибирск ушел на карантин. Фото: http://bcnovosibirsk.ru/news/470/

Баскетбольный клуб Новосибирск ушел на карантин. У некоторых игроков обнаружили коронавирус. Об этом сообщили на официальной странице клуба в соцсетях.

— Увы, коронавирус не обошел и нас стороной. Во время планового тестирования у некоторых игроков выявлен положительный результат. Матчи с «Уралмашем» 11 октября в Суперлиге и 15 октября в Кубке России против «Восток-65» перенесены на неопределенное время. Желаем игрокам здоровья и ждем время, когда сможем порадовать болельщиков своей игрой! — сообщили в паблике ВКонтакте «БК Новосибирск».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской области могут ввести новые ограничения из-за коронавируса: об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников. Касаться эти ограничения будут сотрудников, работающих по совместительству. Такую практику для них во время пандемии могут отменить.

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