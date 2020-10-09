Школьники устроили погром на кладбище под Новосибирском

Полиция быстро вычислила хулиганов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Трое детей из Дубровской средней школы разгромили местное кладбище: 3 октября пятиклассники разворотили 13 памятников на могилах. Сельчане, придя на кладбище к местам захоронений своих родственников, обнаружили, что произошло.

— Спустя пару дней удалось установить виновников случившегося из сельской школы, которые во всем признались. Все потерпевшие написали заявления в полицию. Сейчас по ним проводится проверка, — сообщил сотрудник Дубровинского сельсовета.

В учебном заведении с хулиганами провели воспитательную беседу. Пятиклассники пообещали, что исправятся и больше не будут громить кладбище. А между тем, родственники усопших, чьи могилы были разграблены надеются, что родители школьников хоть как-то возместят нанесенный ущерб.

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