«Я сам в шоке»: сибиряк убил жену одним ударом кулака

Эксперты установили, что женщина умерла после удара кулаком в глаз. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Трагедия произошла со станции Восточная. Муж и жена выпивали, а потом стали о чем-то громко спорить. Мужчина, который был младше своей супруги на четыре года, ударил ее в левый глаз. Женщина от этого удара погибла:

— У сибирячки диагностирована сильная гематома в области глаза, которая повлекла за собой смерть, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Подозреваемый в совершении преступления, ее сожитель, был задержан.

Супруг, который, ранее не был судим, уже признался во всем и раскаялся в содеянном.

— Я сам в шоке, — только и смог сказать следователям вдовец.

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