Перебегал дорогу: в Новосибирске иномарка сбила школьника

В Новосибирске во дворе жилого дома сбили ребенка, который перебегал дорогу. Фото: Кадр из видео\Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Новосибирске во дворе жилого дома сбили ребенка, который перебегал дорогу. Мальчика доставили в больницу.

— Около восьми часов вечера 41-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris во дворе жилого дома Мясниковой 24/2 сбил 8-летнего мальчика, которого с различными травмами доставили в больницу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В Госавтоинспекции также напомнили автомобилистам, что, в связи с изменением погодных условий необходимо соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию до впереди идущего автомобиля. Также очень важно сбавлять скорость в дворовых территориях, чтобы избежать наезда на пешеходов. Родителям же в ГИБДД напомнили о том, что с детьми необходимо проводить беседы о правилах ПДД, а также о пользе ношения световозвращающих элементов.

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