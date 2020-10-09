В Новосибирск привезут 15 новых автобусов: рассказываем, когда они выйдут на маршрут

Новые автобусы поступят через три месяца. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

В декабре в Новосибирск привезут 15 новых пассажирских автобусов. Они будут работать на маршрутах муниципального предприятия ПАТП-4.

- На покупку автобусов выделено 100 миллионов рублей по проекту «Народный бюджет» – в ходе голосования новосибирцы решили направить федеральные средства на развитие общественного транспорта. Ожидается, что новый подвижной состав минского производства выйдет на маршруты общественного транспорта в конце декабря – начале января, - рассказал мэр Анатолий Локоть. - Работать автобусы будут на газомоторном топливе.

Напомним, «Народный бюджет» – это пилотный проект, в котором участвует Новосибирская область. Из федерального бюджета региону выделяется дотация в размере 300 миллионов рублей, которые распределяются между всеми районами и городскими округами региона. Решение о том, куда направить эти средства, принимают жители в ходе голосования. После обобщения результатов опроса местные администрации формируют часть своего бюджета, который пополнится за счёт этой дотации. Так, в 2020 году жители Новосибирска большинством голосов определили приоритетным направлением – развитие общественного транспорта.