Итог сентября: ГБР стали приезжать быстрее

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Группы быстрого реагирования за месяц осуществили 1228 выездов по тревожным сигналам, удалось пресечь 278 правонарушений, задержать 36 правонарушителей. Всего за месяц взаимодействие с правоохранительными органами осуществлялось 73 раза.

Самая распространенная ситуация, в связи с которой осуществлялся выезд групп быстрого реагирования в сентябре, - это нажатие тревожных кнопок в учреждениях торговли. КТС нажимали в случаях совершения посетителями краж или грубого нарушения ими общественного порядка. Все возникавшие на объектах конфликтные ситуации были благополучно разрешены.

Следует отметить, что в сентябре в городе Новосибирске сократилось время прибытия экипажей ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ к охраняемым объектам. Это стало следствием вывода на маршруты дополнительных экипажей ГБР и передислокацией в течение суток центров постов в зависимости от дорожного трафика.