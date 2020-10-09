В Новосибирске 27 человек без масок поймали в общественном транспорте: нарушители вызваны в полицию

Ограничительные меры в Новосибирской области продлили до конца октября. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Ограничительные меры в Новосибирской области продлили до конца октября. Однако многие сибиряки продолжают пренебрегать соблюдением необходимых правил. К примеру, только за утро 9 октября, во время очередного совместного рейда минтранса и полиции по соблюдению масочного режима на транспорте было выявлено 27 нарушителей. Рейд прошел на остановке общественного транспорта «Немировича-Данченко». В нем также поучаствовал замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин.

— С середины сентября усилен контроль по соблюдению масочного режима в транспорте, это необходимо для защиты, как пассажиров, так и членов экипажей общественного транспорта. Региональным минтрансом совместно с представителями ЦУГАЭТ управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска и органами полиции c конца апреля 2020 года проводится контроль за соблюдением масочного режима в подвижном составе пассажирского транспорта и объектах транспортной инфраструктуры. За несоблюдение масочного режима гражданину может быть выписан штраф от 1000 рублей, — отметил Вячеслав Невежин.

Многие сибиряки продолжают пренебрегать соблюдением необходимых правил. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Вячеслав Невежин также подчеркнул, что необходимость ношения масок в транспорте установлена постановлением Губернатора Региона.

Участники рейда отметили, что большинство пассажиров все-таки соблюдали режим и были в масках, а многие надевали их, как только замечали проверяющих. Сотрудниками полиции и минтранса было проведено 6 профилактических бесед, составлено 2 протокола об административной ответственности на пассажиров без масок, на 19 составлены материалы по причине отсутствия документов, удостоверяющих личность, для последующего вызова в отделение полиции и составления протоколов.

Вячеслав Невежин отметил, что региональный минтранс также категорично подходит к рассмотрению ответственности перевозчиков, которые пренебрегают здоровьем пассажиров и допускают в транспорт людей без масок. Ведь согласно закону, делать этого нельзя.

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