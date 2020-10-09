Перекресток на въезде в Академгородок отремонтируют к 15 октября

Перекресток скоро окончательно преобразится. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Развязка на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей – одна из важнейших для новосибирских водителей. Сибиряки ждали, когда ее реконструируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и вот работы уже подходят к завершению. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход реконструкции:

- Когда приступали к решению проблем на этом участке, считали, что развязка должна быть только двухуровневая, или даже трёхуровневая. Но такой вариант требовал больших финансовых затрат. В итоге подошли по-другому, нашли решение более дешевое, но не менее эффективное – добавили дополнительные полосы для тех, кто поворачивает налево на проспект Строителей, а также разгонные полосы для выезжающих с него на Бердское шоссе, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Сейчас, даже в конце рабочего дня, здесь не скапливается пробка. Кроме того, есть возможность регулировать режим работы светофора в течение дня, что позволит динамично откликаться на утренние и вечерние часы пик. Ситуация стала намного легче.

Важный момент: в рамках нацпроекта ремонтируется не только проезжая часть, но и прокладывается ливневая канализация, обустраиваются пешеходные переходы, тротуары, устанавливаются камеры и светофоры. Затраты на реконструкцию составили 98 миллионов рублей.

Анатолий Локоть проконтролировал ход работ. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

КОНКРЕТНО

1,7 миллиарда рублей на дороги

В конце лета правительство Новосибирской области выделило дополнительные средства на ремонт дорог по программе БКАД. Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, это позволило сдать несколько объектов досрочно – их отремонтировали за один сезон вместо двух лет.

- В этом году мы получили по программе БКАД 1,7 млрд рублей против 1,5 млрд прошлого года. И объемы, соответственно, увеличились – отремонтировано 46 км дорог вместо планируемых 43, – сообщил мэр.

Всего в этом году в Новосибирске ремонтируется 41 дорожный объект, из них 11 – по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все работы на объектах, запланированные на этот год, будут завершены в течение следующей недели.