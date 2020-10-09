«Три месяца его царапал»: сибирский Левша уместил целый рассказ на рисовом зернышке

А перед первым словом уместилась небольшая подкова. Фото: Владимир Анискин.

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин рассказал о своем первом проекте, который он сделал еще 20 лет назад. Тогда начинающий мастер решил выгравировать текст на рисовом зернышке — каждая буква размером в одна сотую миллиметра. Трудился он над этим три месяца. Сейчас сибиряк решил, что рядом с его работой на выставке должен лежать сертификат из книги рекордов.

— Я выбрал фрагмент из рассказа Лескова про Левшу — тот момент, где царь смотрит блоху. И приступил к делу. Думал, что поместится букв 200-250. В итоге, когда работа была закончена, она уместились 2027 букв текста в 22 строчки! — рассказал Владимир на своей странице в соцсетях. А кроме текста нанес на зернышко микро-подковку из золота — ее он добавил перед первым словом.

Мастер микро-шедевров рассказал, почему подал заявку в книгу рекордов России только сейчас.

— Эта книга не так давно появилась — около шести лет назад. Когда в их список попали несколько моих работ, я подумал, что еще им можно предложить. И вспомнил про зернышко, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Анискин. — А в книге рекордов Гиннесса такой номинации — «Наибольшее количество букв в тексте, нанесенных на рисовое зернышко» — даже нет.

Напомним, недавно миниатюрист рассказал КП-Новосибирск о своем новом проекте — мини-копии доллара Моргана. Готовую монету он собирается продать за 20 тысяч рублей.

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