Под Новосибирском оштрафовали ковидный госпиталь — медсестры там ходили к больным без респираторов

В госпитале нарушались санитарные правила при работе с "ковидными" больными. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Искитимскую центральную районную больницу суд оштрафовал на 100 тысяч рублей. В инфекционном госпитале персонал не соблюдал санитарные нормы.

— Больница нарушила санитарные правила в период угрозы распространения коронавируса. Не все помещения, оборудование и инвентарь содержались в чистоте, потоки пациентом пересекались, в терапевтическом отделении вместе хранилось санитарная и домашняя одежда. Также врачи обедали на рабочих местах, в отделении реанимации и интенсивной терапии медсестра находилась в «заразной» зоне без респиратора класса FFR3, на посту у больного коронавирусом была только в маске. Медучреждение нарушило и другие санитарные правила, — сообщили в пресс-службе Искитимского районного суда Новосибирской области.

Напомним, ранее Калининский районный суд назначил штраф новосибирской больнице № 25 — в ней лежало слишком много больных коронавирусом. Однако 1 октября госпиталь снова открыли для приема пациентов.

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