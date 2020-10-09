Под Новосибирском столкнулись «Тойота» и «УАЗ»: водитель погиб, трое пассажиров пострадали

Машины врезались друг в друга, когда "Тойота" шла на обгон. Фото: Госавтоинспекция по НСО

На трассе «Новосибирск — Колывань — Томск» вечером 8 октября случилось смертельное ДТП. На 28-м километре столкнулись «УАЗ-3909» и «Тойота Калдина», которая ехала по встречной полосе. В результате аварии пострадали трое мужчин, четвертый погиб.

— Авария произошла в 17:30. 36-летний водитель «Тойоты» от полученных травм скончался на месте. 47-летний водитель «УАЗа» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом бедра, голени и пяти ребер. Еще двое пассажиров-мужчин этого же автомобиля, 40 и 45 лет, с различными переломами доставлены в больницу, — сообщил начальник ОГИБДД ОМВД России по Коченевскому району Сергей Киселев.

Трое мужчин сильно пострадали в аварии, водитель "Тойоты" погиб. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Напомним, в ночь с 7 на 8 октября под Новосибирском столкнулись грузовик «МАН» и «ГАЗель». В аварии погиб водитель «ГАЗели».

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