Коммунальщики объяснили, от чего в Новосибирске под машиной провалился асфальт

Асфальт просел под "Тойотой", которая стояла на парковке. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В «Сибирской генерирующей компании» прокомментировали инцидент возле торгового центра в Новосибирске, где «Тойота» провалилась под асфальт.

— Из-за повреждения на теплотрассе на улице Широкой, 113/2 провалился асфальт примерно на полметра. Выхода воды на поверхность нет. На место происшествия был вызван экипаж ГИБДД. Пострадавших нет, но у автомобиля есть повреждения. Величина ущерба выясняется, ответственность теплосетевой организации застрахована. Дефектный участок отключен 8 октября в 21:30, поставлено ограждение. Устранить повреждение планируем до вечера 9 октября, — сообщила КП-Новосибирск заместитель начальника управления по внешним коммуникациям СГК Наталья Барсукова.

Напомним, несчастный случай произошел на парковке. Очевидцы сообщали, что в салоне провалившейся машины сидел ребенок.

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