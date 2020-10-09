В Новосибирске за сутки коронавирусом заразились еще 82 человека

Число заболевших в Новосибирской области по-прежнему очень высокое.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В пятницу, 9 октября, сообщили о еще 82 заболевших коронавирусом за сутки, из них — 4 ребенка. Заболевших стало меньше, по сравнению с предыдущим днем. С выздоровлением выписаны 46 человек.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 13 877 человек, из них — 845 детей. 12 398 пациентов выписан с выздоровлением. Скончались всего 483 человека, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.
В отделениях реанимации находятся 84 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 21 пациент.
Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 33 ребенка: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 2 260 взрослых пациента.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 781 пациент.
Всего в Новосибирской области провели 569 999 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 596 жителей региона, для 47 012 человек меднаблюдение окончено.
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