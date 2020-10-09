В Новосибирске от коронавируса скончались две женщины: что о них известно

От коронавируса умерли еще 2 пациентки.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В пятницу, 9 октября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 2 пациентки инфекционного госпиталя. Всего в регионе от коронавируса скончались 483 человека.
— Скончались еще две женщины, им было 61 год и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 483 человека, — рассказали в оперативном штабе региона.
Сейчас в реанимации находятся 84 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 21 пациент.
С начала эпидемии коронавирусом заболели 13 877 человек, в том числе инфицированы 845 детей. Выздоровели 12 398 пациентов.
Напомним, в последнее время все больше пациентов тяжело переносят коронавирусную инфекцию из-за сопутствующих заболеваний. Сибиряки в среднем проводят на больничной койке по полмесяца.
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