В Новосибирске от коронавируса скончались две женщины: что о них известно

От коронавируса умерли еще 2 пациентки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 9 октября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 2 пациентки инфекционного госпиталя. Всего в регионе от коронавируса скончались 483 человека.

— Скончались еще две женщины, им было 61 год и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 483 человека, — рассказали в оперативном штабе региона.

Сейчас в реанимации находятся 84 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 21 пациент.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 13 877 человек, в том числе инфицированы 845 детей. Выздоровели 12 398 пациентов.

Напомним, в последнее время все больше пациентов тяжело переносят коронавирусную инфекцию из-за сопутствующих заболеваний. Сибиряки в среднем проводят на больничной койке по полмесяца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru