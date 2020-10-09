Из-за снегопада новосибирские таксисты взвинтили цены в 2 раза

Из-за непогоды поднялись цены на такси.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске несколько дней валит снег и создает не только неудобства для водителей, но и для пассажиров такси. Теперь, чтобы доехать до нужного места, за то же расстояние приходится платить в 2 раза больше.
Так, например, чтобы добраться от станции метро «Октябрьская» до «Гагаринской», нужно заплатить 274 рубля за эконом-поездку, а от улицы Немировича-Данченко — 376 рублей.
— Это, скорее всего, из-за того, что многие «переобуться» не успели и не поехали на своих машинах, поэтому таксисты подняли цены, — предположила
Напомним, 8 октября в Новосибирске поднялась настоящая метель. Снег лег на землю плотным покровом и уже не растаял. Такая холодная погода будет сохраняться в городе до конца недели: синоптики обещают днем +1 — +3 градуса, а ночью — похолодание до -5.
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