Из-за снегопада новосибирские таксисты взвинтили цены в 2 раза

Из-за непогоды поднялись цены на такси. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске несколько дней валит снег и создает не только неудобства для водителей, но и для пассажиров такси. Теперь, чтобы доехать до нужного места, за то же расстояние приходится платить в 2 раза больше.

Так, например, чтобы добраться от станции метро «Октябрьская» до «Гагаринской», нужно заплатить 274 рубля за эконом-поездку, а от улицы Немировича-Данченко — 376 рублей.

— Это, скорее всего, из-за того, что многие «переобуться» не успели и не поехали на своих машинах, поэтому таксисты подняли цены, — предположила

Напомним, 8 октября в Новосибирске поднялась настоящая метель. Снег лег на землю плотным покровом и уже не растаял. Такая холодная погода будет сохраняться в городе до конца недели: синоптики обещают днем +1 — +3 градуса, а ночью — похолодание до -5.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Метель в Новосибирске 8 октября 2020 года: публикуем лучшие фото

Метель в Новосибирске 8 октября 2020 года: город замело снегом (подробнее)

Метель в Новосибирске 8 октября 2020 года: лучшие видео непогоды

Метель в Новосибирске 8 октября 2020 года: сибиряки ждут прихода зимы (подробнее)