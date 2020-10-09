СГК обновила оборудование на ТЭЦ-4

Фото: sibgenco.online

8 октября ТЭЦ-4 завершила техперевооружение второго паропровода, подающего пар в турбину для выработки электрической и тепловой энергии. После испытаний трубопровод начнет работу- об этом рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, представляя журналистам и общественности публичный отчет СГК о подготовке к отопительному сезону.

Первый аналогичный паропровод - для другого турбоагретата, станция ввела в строй в сентябре. Подрядчик - ООО «ХимЭнергоСтрой», заменил старые паропроводящие коммуникации на новые за три месяца. Монтировали по проекту Сибирского инженерно-аналитического центра.

Паропроводы диаметром 325 мм обеспечивают работу двух турбоагрегатов станции, производительность которых составляет 200 МВт электрической мощности, или 52% от всей выработки ТЭЦ-4.Кроме того, на турбоагрегатах установлено теплофикационное оборудование мощностью 400 Гкал/ч, это 36% от общей установленной тепловой мощности станции.

Трубы работают под высокой температурной и физической нагрузкой: +550 ºС, давление - до 130 кгс/см². Фактически они раскаляются докрасна, поэтому при строительстве паропроводов применяют только легированную сталь - со специальными добавками, повышающими прочность, пояснил главный инженер ТЭЦ-4 Константин Зырянов.

Фото: sibgenco.online

Особый вид сварки - аргонодуговая, позволяет получить максимально прочное соединение конструкции. Внимание также уделяют современной запорной арматуре: надежные задвижки - одно из основных условий безопасной эксплуатации.

Старые паропроводы ТЭЦ-4, изготовленные еще в 60-х годах прошлого века, выработали свой ресурс за более чем 280 тысяч часов. Несвоевременная замена паропроводов, как минимум, привела бы к запрету эксплуатации двух турбин.

Замена паропроводов - основной проект инвестиционной программы СГК по поддержанию мощностей ТЭЦ в Новосибирске в этом году. По оценкам специалистов, новые паропроводы ТЭЦ-4 должны проработать ближайшие 25 лет.