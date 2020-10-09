В Новосибирске пропавшую школьницу ищут две недели: следователи возбудили уголовное дело

Девушка пропала 26 сентября.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения 11-классницы Алены Садыковой. Школьница пропала в Новосибирске 26 сентября и с тех пор не появлялась.

— С учетом того, что девушка не собиралась покидать дом на длительное время, ввиду ее внезапного и беспричинного исчезновения, а также долгого отсутствия, следственный отдел по Октябрьскому району Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство», — сообщили в пресс-службе СК по НСО.

Напомним, 17-летняя девушка ушла из дома на улице Территория Военного городка. Ее мобильный телефон отключен.

Приметы пропавшей: на вид 18 лет, худощавое телосложение, рост 164 см, волосы светло-русые, глаза серые. Была одета в куртку бежевого цвета, черные джинсы и ботинки. Если вам известно, где находится Алена Садыкова или вы знаете, как она пропала, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (383) 203-57-39 либо 02 (с мобильного 102).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Телефон не берет, отвечает в соцсетях»: в Новосибирске ищут пропавшую школьницу-блондинку

Девушка ушла из дома в субботу (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru