«Из-под колеса пошел пар»: в Новосибирске автомобиль провалился под асфальт

Из-под асфальта пошел пар. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Ленинском районе автомобиль «Toyota Corolla Runx» начал проваливаться под асфальт. Произошло это вечером 8 октября на парковке возле торгового центра. Яма образовалась под левым передним колесом авто, а после из-под асфальта повалил пар.

— Очевидцы вызвали пожарных. Прибывшие огнеборцы установили, что возгорания не было, но горячий пар нанес повреждения автомобилю. По словам подписчика, в момент провала в автомобиле находился ребенок, — сообщили в группе «АСТ-54».

Пожарные установили, что возгорания не было. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Напомним, 16 сентября в центре Новосибирска образовалась яма с кипятком. Из-за этого в 81 доме выключили горячую воду. А утром 8 октября «Лексус» на большой скорости влетел в котлован на улице Кошурникова.

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