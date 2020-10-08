Вирусолог назвал эффективные способы защиты от коронавируса в школах: и это не карантин

Врачи делают все необходимое, чтобы не допустить распространения заразы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По всей стране школьников начинают переводить на дистанционное обучение или отправляют на карантин целые классы, но ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов уверен, что это - неэффективная мера.

- С учетом того, что в классе 20 - 30 человек, можно вообще постоянно находиться на карантине. А нахождение детей в длительной изоляции дома - это большая психологическая нагрузка, этого всего мы нахлебались еще весной, - рассказал КП-Новосибирск Александр Алексеевич.

Вместо этого вирусолог предлагает изолировать только заболевшего ребенка, чтобы он не заражал других детей.

А еще профессор уверен, что то, что учителя носят маски в коридорах - верная мера, потому что как и помогает предотвратить распространение заразы.

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