Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Вирусолог назвал эффективные способы защиты от коронавируса в школах: и это не карантин

Профессор Александр Чепурнов объяснил, что на самом деле предотвратит распространение заразы
Татьяна СОЛОВОВА
КомментироватьОставить комментарий
Врачи делают все необходимое, чтобы не допустить распространения заразы.

Врачи делают все необходимое, чтобы не допустить распространения заразы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По всей стране школьников начинают переводить на дистанционное обучение или отправляют на карантин целые классы, но ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов уверен, что это - неэффективная мера.

- С учетом того, что в классе 20 - 30 человек, можно вообще постоянно находиться на карантине. А нахождение детей в длительной изоляции дома - это большая психологическая нагрузка, этого всего мы нахлебались еще весной, - рассказал КП-Новосибирск Александр Алексеевич.

Вместо этого вирусолог предлагает изолировать только заболевшего ребенка, чтобы он не заражал других детей.

А еще профессор уверен, что то, что учителя носят маски в коридорах - верная мера, потому что как и помогает предотвратить распространение заразы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Коронавирус мутирует, некоторые сыворотки его уже не распознают»: вирусолог объяснил, что нас ждет осенью и почему в школах карантин не нужен

О том, как ведет себя зараза сейчас, рассказал вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

«Жили в бункере, ели бризоль, играли в мафию»: как испытывали на добровольцах новую вакцину от коронавируса из «Вектора»

Ученые проверяют очередное средство против «ковида». Один из добровольцев, подставивших плечо под экспериментальную прививку, рассказал, как провел три недели в Центре вирусологии под Новосибирском (подробнее).

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробности)

«Атмосфера как в настоящем бункере»: журналистка «Комсомолки» попала в список добровольцев, на ком испытают вакцину от коронавируса

Она прошла первый этап отбора в «Векторе». Как это выглядело, какие бумаги подписывают подопытные и почему не все из них получат вакцину — в нашем репортаже (подробности)

В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный

27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Коронавирус в Новосибирске