«Сибирские ходоки» прошли по Бугринской роще

В соревнованиях участвовали и взрослые, и дети. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Фестиваль в Бугринской роще организовали муниципальное учреждение «Спортивный город» и ТОС «Кожевниковский» при поддержке фонда «Общее дело», мероприятие посвятили 90-летию Кировского района, 20-летию движения ТОС Кировского района и реализации муниципального гранта «Сибирские ходоки».

- Очень интересно было посмотреть, что за фестиваль, – поделилась сибирячка Валентина Музыка. – Живу в Затоне, хожу в группу здоровья, приехала сюда на мероприятие. Надо двигаться, иначе застареем.

Елена Спасских, депутат Законодательного Собрания, отмечает: северная ходьба – развивающаяся новая полезная спортивная дисциплина. Она зарегистрирована в составе вида спорта «спортивный туризм» приказом Министерства спорта России от 14 марта 2019 года. Но еще в 2015 году активные жители Северо-Чемского жилмассива в Новосибирске обратились к депутатам с просьбой помочь организовать оздоровительную группу по скандинавской ходьбе и купить специальные палочки. Просьба была удовлетворена, и с тех пор скандинавская ходьба стала уже общегородской спортивной дисциплиной.

Организованы группы, которые ежедневно занимаются под руководством сертифицированного инструктора и председателя Новосибирского областного регионального отделения Российской Федерации северной ходьбы Галины Климук. Жители получают заряд бодрости и позитива. Это еще и клуб общения! Участники фонда «Общее дело» продолжают развивать этот вид спорта. Приобретается инвентарь, в планах – создание специальных дорожек для скандинавской ходьбы от Горского микрорайона до Бугринской рощи.

Скандинавская ходьба – вид физической активности для людей старшего поколения? Елена Спасских считает: заниматься может любой, независимо от возраста. И масштабные проекты по популяризации этого вида активности реализуются на предприятиях, в группах с людьми молодыми, с мамочками в декретном отпуске. Выдающаяся спортсменка, российская фигуристка, общественный и политический деятель Ирина Слуцкая на базе добровольного физкультурного союза граждан и организаций в сфере популяризации физической культуры и развития массового спорта организовала общероссийский союз для предприятий – любителей ходьбы с палочками, куда вошли 43 региона РФ.

- Здоровый образ жизни сегодня приобретает особое значение, – подчеркивает Елена Спасских, зампредседателя комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике. – В реализации проектов участвуют депутаты Законодательного Собрания Вениамин Александрович Пак, Евгений Анатольевич Подгорный, депутаты горсовета – мы все работаем в единой команде: обеспечиваем население Кировского района необходимым инвентарем, поддерживаем стремление активных жителей работать над своей физической формой, над своим здоровьем».