Лесная реформа – в русле позиции президента

Развитие лесной отрасли - важный приоритет для региона. Фото: предоставлено Законодательным собранием Новосибирской области.

Андрей Шимкив, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области, согласно поручению президента, обозначил вектор развития лесной отрасли в регионе, - нужно создать условия и прочную основу для уверенного роста и развития этого направления. Эта цель ставилась в Концепции развития лесного комплекса, её проект утверждался комитетом по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания 17 октября 2017 года, и в качестве одного из путей развития лесной отрасли обозначалось создание государственных автономных учреждений, которые будут заниматься сохранением и воспроизводством лесов. На последовавших затем совещаниях с участием работников лесхозов области, депутатов, сотрудников районных администраций и регионального Минприроды Андрей Шимкив призывал последовательно и жёстко бороться с устранением серых схем в выделении участков лесопользователям. Областных депутатов возмутила ситуация с передачей в аренду 258 тыс. гектаров леса в Тогучинском и Болотнинском районах сроком на 49 лет, по поводу такого предложения они выразили категорическое несогласие.

В настоящее время, по информации регионального Правительства, в лесопромышленном комплексе Новосибирской области действуют более 300 организаций, в том числе 20 арендаторов лесных участков, ведущих заготовку древесины, 22 лесхоза находятся в государственной и муниципальной собственности. Производственная программа, сформированная Минприроды на 2020 год, подразумевает последовательное улучшение финансового состояния лесхозов, рост переработки и реализации лесопродукции. С целью наведения порядка в лесной сфере в 2019 году принят Закон «Об организации деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины на территории Новосибирской области и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

Тем не менее, по мнению Председателя Законодательного Собрания, в лесном комплексе региона остаётся достаточно проблем, многие носят системный характер.

- У нас не столько много лесов, как, допустим, в Иркутске или Красноярске. У нас остались-то – Каракан, Сузун да Тогучин с Болотным. Вот и все наши, в принципе, хвойные леса. И мы просто обязаны их сохранить и грамотно использовать», – говорит Андрей Шимкив. – Уверен, что вопросы лесной отрасли останутся ключевыми и в новом, седьмом созыве Законодательного Собрания. Потребуется для этого ужесточить областное законодательство - мы это сделаем. Учет сделок с древесиной должен быть законным, прозрачным и подконтрольным.