«Пациентов слишком много?»: в Новосибирске около ковидного госпиталя выстроилась очередь из скорых

Новосибирцы засняли на видео очередь из машин скорой помощи около одной из больниц. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Новосибирцы засняли на видео очередь из машин скорой помощи около одной из больниц в Октябрьском районе. Позже ролик появился в соцсетях, где его активно начали обсуждать сибиряки.

— Вот такую вот очередь из машин в больницу скорой медицинской помощи №2 заметили прохожие, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и был опубликован этот видеоролик.

В комментариях под видео многие сибиряки были обеспокоены таким количеством скорых:

— Может, они ждут обработки?

— В прошлом году такого не было.

— Неужели так много пациентов, что не успевают оформлять? — пишут люди.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска Ирина Большакова рассказала КП-Новосибирск, в чем на самом деле причина такого скопления спецавтомобилей:

— С сегодняшнего дня больница скорой медицинской помощи № 2 работает как сортировочный госпиталь. Туда мы доставляем пациентов пневмонией и подозрением на коронавирус. Такое количество машин обусловлено тем, что на оформление пациентов уходит достаточно много времени, ведь необходимо соблюдать все нормы санитарные и противоэпидемиологические меры. Поэтому некоторым приходится ждать. Но на самом деле, для людей открытие еще одного госпиталя — это только плюс, ведь он позволит разгрузить другие медучреждения и обеспечить доступность медицинской помощи, — пояснила Ирина Большакова.

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