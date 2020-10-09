Погода в Новосибирске на 9 октября 2020 года: синоптики советуют утеплиться

Новосибирск накроет снегопад. Фото: Алексей ФОКИН

Погода в Новосибирске 9 октября 2020 года: в городе продолжится снегопад, на дорогах горожан подстерегает гололед

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +2 — +4 градуса, ночью -2 — -4 градуса. Ожидается переменная облачность, местами мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +2 — +7 градусов, ночью — до -5 градусов. Синоптики ожидают, что в регионе будет переменная облачность, местами мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Подует северо-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18.

«Яндекс» обещает пасмурную погоду, ночью — небольшой дождь. Днем температура поднимется до +3 градусов.

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