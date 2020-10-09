Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 октября 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Коронавирус не уходит из региона. Фото: Иван МАКЕЕВ

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 9 октября 2020 года. В последние сутки стало заболевать больше человек, чем выздоравливать. Инфекция пока что не собирается покидать регион.

— В регионе зарегистрирован всего 13 795 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 841 ребенок. В настоящее время было выписано с выздоровлением уже 12 352 пациента. Всего от болезни скончались 476 человек, — сообщил оперштаб Новосибирской области.

Коронавирус не уходит из региона.

В регионе до конца октября продлен режим повышенной готовности. Тем не менее, большая часть ограничительных мер, принятых из-за угрозы распространения коронавируса, сняты.

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