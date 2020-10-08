В Бердске 13-летняя школьница с окровавленными руками перепугала покупателей в магазине

Врачи спасли школьницу после ссоры с парнем. Фото: Алена МАРТЫНОВА

История началась еще 30 сентября: тогда 13-летняя школьница вместо уроков с самого утра выпивала в подъезде дома с приятелями.Накануне девочка-подросток поссорилась со своим парнем, и, изрядно перебрав пива и водки, решила покончить с собой.

— В этот момент она отошла от приятелей в сторонку, — сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Когда у школьницы все руки были в крови, она, видимо, поняла, что чуть не натворила. И бросилась в ближайший супермаркет, где напугала покупателей своим видом.

Работники гипермаркета тут же вызвали «Скорую помощь» и подростка госпитализировали. Сейчас девочка уже находится дома, с ней все в порядке. А правоохранители разбираются в причинах произошедшего.

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