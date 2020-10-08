В Новосибирской области 18 262 семьи получили выплату в 12 тысяч рублей за первого ребенка

В Новосибирской области выросло число получателей социальных выплат по нацпроекту «Демография». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области выросло число получателей социальных выплат по нацпроекту «Демография». За истекший период 2020 года выплаты получили 18 262 семьи.

— Национальный проект «Демография» носит комплексный, межведомственный характер, он включает в себя 5 федеральных и, соответственно, региональных проектов. Этот масштабный нацпроект консолидирует работу самых разных ведомств и общественных организаций и находится под особым контролем Правительства Новосибирской области, — отметил заместитель Губернатора Сергей Нелюбов.

Ключевыми задачами этого нацпроекта являются меры поддержки семей с детьми. Первая — реализуемая с 2018 года ежемесячная выплата в размере: 12 037 рублей семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. За прошедший период 2020 года эту выплату получили 18 262 семьи, при этом за весь 2019 года эту выплату получили 12 570 семей. Вторая выплата — дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье в размере 6 тысяч рублей — на первого ребенка, 12 тысяч рублей — на второго и 18 тысяч рублей — на третьего и последующих. В 2020 году выплата уже предоставлена 8986 семьям при плане 15200 семей. В 2019 году эту меру поддержки получили 15716 семей. Третья мера поддержки — ежемесячная выплата в размере 11 698 рублей после рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет. Четвертая мера поддержки — областной семейный капитал в размере 108 160 рублей. В 2020 году выдано 2593 сертификата, средствами воспользовались 2359 семей. На эти деньги семьи могут погасить ипотеку, отремонтировать жилье или купить новое, купить автомобиль или сельхоз оборудование, на образование детей, социальную адаптацию для детей инвалидов и формирование накопительной части трудовой пенсии.

За истекший период 2020 года выплату получили 18 262 семьи. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Кроме того, вне рамок нацпроекта в Новосибирской области по инициативе Президента семьи получают ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно — деньги уже получили 101 043 детей. На выплату направлено 5,44 миллиардов рублей.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов также отметил, что с начала 2020 года во всех районах Новосибирской области реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в рамках регионального проекта «Старшее поколение». Созданы региональный call-центр, территориальные координационные центры, службы сопровождения граждан, службы сиделок, службы временного присмотра. Для этой работы уже обучено 639 специалистов — социальных координаторов. Протипизированы 34 748 граждан пожилого возраста и инвалиды. Для каждого разработан индивидуальный маршрут оказания помощи.

А министр культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, в свою очередь, рассказал о реализации проекта «Спорт — норма жизни». По его словам, кроме новых масштабных объектов спортивной инфраструктуры, в каждом муниципальном образовании региона оборудованы спортивные площадки, где все желающие могут провести тренировку и сдать нормы ГТО. общий объем финансирования мероприятий регионального проекта «Спорт — норма жизни» в 2020 году превышает 4,6 миллиарда рублей.

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