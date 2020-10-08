Под Новосибирском механизатор заживо сгорел в иномарке на сельской дороге

47-летний житель Маслянино сгорел в авто в соседнем районе. Фото: соцсети.

Полыхавшую «Дэу-Нексия» 7 октября случайно заметили местные жители, проезжавшие мимо по дороге между селами Бажинск и Александровка. Сибиряки тут же позвонили в оперативные службы.

— После тушения пожара на водительском сидении был обнаружен погибший водитель, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона. — Автомобиль выгорел полностью. Причина возгорания устанавливается.

Известно, что погибший 47-летний погибший мужчина был владельцем сгоревшей иномарки. Он проживал в районном поселке Маслянино и работал механизатором в местном дорожно-строительном управлении. Зачем шофер уехал в Черепановский район и почему не смог выбраться из вспыхнувшего авто, пока не известно.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. Проводится проверка.

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