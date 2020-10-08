«Будут тряпкой оттирать»: под Новосибирском хулиганы написали на крыльце школы АУЕ*

Хулиганов задержала полиция.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Два парня испортили крыльцо школы в одном из поселков в Новосибирске. Инцидент произошел на прошлых выходных.
— На выходных, когда уже было темно юноши подошли к школе и на крыльце написали слово АУЕ* черным маркером. Мы обнаружили это уже в понедельник, когда пришли на работу, — рассказал КП-Новосибирск директор школы.
Благодаря камерам видеонаблюдения хулиганов быстро разоблачили. Ими оказались два парня 19 и 22 лет. Один из них оказался бывший ученик и мужчина сразу же узнал его.
— Мы тут же вызвали участкового и написали заявление в полицию, — говорит сибиряк.
Теперь с молодыми людьми будет разбираться суд. Как говорит директор школы, скорее всего их ждет наказание в виде штрафа 500 рублей. Ну и «приятным» бонусом к этому нужно будет оттереть тряпками надпись с крыльца.
*Запрещенная в России организация.
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