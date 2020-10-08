Под Новосибирском фура столкнулась с «ГАЗелью»: есть погибшие

Под Новосибирском произошло серьезное ДТП: грузовик МАН столкнулся с ГАЗелью. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Ночь с 7 на 8 октября под Новосибирском произошло серьезное ДТП: грузовик МАН столкнулся с «ГАЗелью». Водитель «ГАЗели» погиб на месте.

— Около одиннадцати тридцати вечера в Тогучинском районе на 139 километре автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» 46-летний водитель «Газели», ехавший в сторону Новосибирска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАН, — сообщается в официальной группе Госавтоинспекции по Новосибирску.

Водитель «ГАЗели» погиб на месте. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В результате происшествия водитель «ГАЗели» от полученных травм скончался на месте ДТП. На кадрах, сделанных на месте аварии, видно, что оба автомобиля были серьезно повреждены.

На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД, сейчас по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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