Метель в Новосибирске 8 октября 2020 года: лучшие видео непогоды

Город накрывает белая пелена. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Метель в Новосибирске 8 октября 2020 года: горожане ждут приближения зимы и снимают все на видео. Выпавший в городе снег пока что не спешит таять.

— Снежная буря обрушилась на Новосибирск днем 8 октября, — так подписали один из видеороликов со снегопадом в паблике Вконтакте «АСТ-54», куда его прислал читатель Павел Аникин.

В комментариях под постом люди также начали делиться своими впечатлениями от первой в этом году метели. Некоторые с грустью вспоминают ушедшие теплые деньки, а некоторые радуются приближению зимы:

— Очень быстрое, красивое и завораживающее зрелище.

— Пора бы уже и минусовую температуру.

— Эх, тепло совсем от нас ушло, — пишут люди.

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