Метель в Новосибирске 8 октября 2020 года: публикуем лучшие фото

В Новосибирске выпал снег. Фото: Анна ПАШАГИНА

Метель в Новосибирске 8 октября 2020 года многие горожане уже успели заснять на фото. Публикуем лучшие снимки непогоды.

Дети радуются первому снегу. Фото: Екатерина Паршакова

— Эта метель, по сути, не является опасным явлением, поэтому никакого штормового предупреждения мы не объявляли. Информация обо всех возможных опасных погодных явлениях есть на нашем сайте, — рассказала КП-Новосибирск начальник Гидрометцентра в Новосибирске Анна Лапчик.

На снимках, сделанных новосибирцами, видно, что снег уже довольно плотным покровом лег на землю. И судя по прогнозам погоды на ближайшие дни, у него есть все шансы не растаять в скором времени. Напомним, синоптики Гидрометцентра России предполагают, что в Новосибирской области до конца недели температура воздуха будет составлять 4-6 градусов тепла днем, и от 0 до -3 градусов ночью. Ожидается также облачность и осадки в виде дождя.

Многие предпочитают наблюдать за непогодой из окна. Фото: Екатерина Паршакова

Метель в Новосибирске многие горожане уже успели заснять на фото.

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