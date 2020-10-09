Погода в Новосибирске на выходные 10 и 11 октября 2020 года: что обещают

Начало октября оказалось аномально холодным даже для Сибири Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске на выходные 10 и 11 октября 2020 года не особо порадует сибиряков: мокрый снег сменится дождями.

— Сейчас территория Юго-Западной Сибири является самой холодной среди всех регионов РФ. Сохраняется блокирующий процесс в атмосфере — арктический воздух с Карского моря проникает в Сибирь, в Новосиибрск, на Алтай. Это рождает аномальное похолодание ниже нормы на 5 градусов. Среднесуточная температура сохраняется на уровне нуля градусов, — сообщила «КП-Новосибирск» начальник Гидрометцентра в Новосибирске Анна Лапчик.

Синоптики предупреждают — 9 октября нас ждет мокрый снег и гололед на дорогах ночью. Однако на выходных придет небольшое потепление и снегопады сменятся обильными дождями.

По данным «Западно- Сибирского» УГМС:

В пятницу, 9 ноября в Новосибирске ночью -2…-4 градуса, днем +2…+4 градуса. Пасмурно, местами небольшие осадки в виде снега с дождем. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер Северо-Западный, ночью 4-9 м\с, днем 8-13 м\с.

В Новосибирской области ночью -5…0 градусов, днем +2…+7 градусов. Пасмурно, местами небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Ночью и утром туманы, на дорогах гололедица. Ветер Северный, ночью 4-9 м\с,в порывах до 14 м\с. Днем 8-13 м\с, в порывах до 18 м\с.

В субботу, 10 ноября в Новосибирске ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов. Облачно, местами небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер Юго-Западный, ночью 6-11 м\с, днем 4-9 м\с.

В Новосибирской области ночью -3…+2 градуса, днем +3…+8 градусов. Облачно, местами небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер Юго-Западный, ночью 6-11 м\с,в порывах до 16 м\с. Днем 4-9 м\с, в порывах до 14 м\с.

В воскресенье, 11 ноября в Новосибирске ночью 0…+3 градуса, днем +4…+6 градусов. Пасмурно, умеренные осадки в виде дождя. Ветер Юго-Западный, 4-9 м\с.

В Новосибирской области ночью -1…+4 градуса, днем +4…+9 градусов. Пасмурно, умеренные осадки в виде дождя. Ветер Юго-Западный, 4-9 м\с, в порывах до 14 м\с.

«Яндекс Погода» сообщает:

В пятницу, 9 ноября в Новосибирске ночью -2…0 градусов, днем +1…+3 градуса. Пасмурно, вечером небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер Юго-Западный, 6 м\с.

В субботу, 10 ноября в Новосибирске ночью 0…+2 градуса, днем +2…+3 градуса. Пасмурно, осадки в виде дождя. Ветер Юго-Западный, 2-4 м\с.

В воскресенье, 11 ноября в Новосибирске ночью +2…+4 градуса, днем +4…+5 градусов. Пасмурно,днем осадки в виде дождя. Ветер Юго-Западный, 1-3 м\с.

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