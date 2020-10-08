«Это что, Нагиев?»: «Мисс Россия» Эльмира Абдразакова показала своего нового ухажера

«Оставим это в памяти» — написала Эльмира. Фото: https://www.instagram.com/miss_elmira/

Эльмира Абдразакова, победительница «Мисс России-2013» родом из Новосибирска, отметила свой день рождения 7 октября. В «Инстаграм» она выложила фото с праздника, а заодно показала своего ухажера. Правда, лица мужчины не видно: он спрятал его за подбородком девушки, целуя ее в шею.

— На сегодня все... Оставим это в памяти, — написала Эльмира у себя на странице.

Подписчики сразу стали гадать, что за новый мужчина у нее появился. Они отреагировали неоднозначно: кто-то одобрял выбор, а кто-то решил, что избранник не подходит девушке по возрасту.

— Что за старый мужчина стоит рядом с тобой? Извини, конечно…

— А как вы определили, что он старый? Лица-то не видно.

— Это Нагиев?! Счастья Вам!

— Надеюсь, он как человек хороший!

— Ой, сколько завистливых людишек... Эльмира, я рада за тебя. Будьте счастливы, — написали они в комментариях.

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