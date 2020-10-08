С наступлением холодов вновь становится острой проблема лишних людей

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

В 12.01 на пульт дежурного поступил сигнал тревоги из супермаркета, находящегося на площади Маркса в Ленинском районе. Прибывшим на вызов бойцам ГБР продавцы передали бомжа, пойманного на краже бутылки рома. Ее стоимость в магазине оценили в 1000 рублей. Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции.

В 20.55 ГБР ГВАРДИИ вызвали в здание бизнес-центра, расположенного на улице Ленина в Железнодорожном районе Новосибирска. Нетрезвый бомж решил переночевать в тамбуре отделения банка, расположенного в бизнес-центре. Приехавшие на вызов «гвардейцы» выпроводили бродягу.

В 23.16 в дежурную часть ГВАРДИИ поступило сообщение о драке, завязавшейся возле магазина, охраняемого Агентством Безопасности ГВАРДИЯ, на улице В. Уса в Кировском районе. Оперативно прибывшие бойцы экипажа ГБР разняли двух дерущихся мужчин и передали их сотрудникам полиции. По полученной от очевидцев информации, драка возникла из-за приставания одного из мужчин к супруге второго.

Еще одну драку, произошедшую на улице Геодезической в Ленинском районе, пресекли бойцы другой группы быстрого реагирования ГВАРДИИ. В 3.04 возле киоска по продаже шаурмы дрались подростки. «Гвардейцы» разняли дерущихся и предотвратили угрозу причинения ущерба охраняемому объекту.