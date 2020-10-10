«Курили и матерились»: восьмиклассницы попали в полицию за скандальные прямые эфиры со школы

Теперь в истории девочек разбирается полиция. Фото: Виктория МИНАЕВА

Школьный скандал грянул в селе Чистоозерное Новосибирской области: восьмиклассница с подругой попали в полицию за то, что вели онлайн-трансляцию урока в соцсетях. Новосибирской области. В ответ директор школы написала заявление в ПДН.

— Прежде всего, ученицы, которые вели трансляцию, нарушили устав школы. Затем, на перемене девочки продолжили эфир, во время которого курили и матерились. Мы сообщили в полицию о правонарушении, в отношении родителей возбудили производство о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, — сообщила КП-Новосибирск директор школы в поселке Чистоозерное.

Педагог пояснила, что раньше одна из девочек занималась женским футболом, играла в составе детско-юношеской команды «Триумф». Футболистки из Чистоозерного не раз становились чемпионами Новосибирской области, а в 2017 году победили во Всероссийских соревнованиях. Однако в восьмом классе девочка бросила спорт, стала курить и материться, еще в мае 2020 года попав на учет.

— Для родителей это «горе луковое». Ребенок может даже при маме ругаться, женщина при мне проплачется, а через месяц ее опять вызывают, и мама снова плачет. Мама не может контролировать ребенка, папа работает в другом регионе на вахте. Женщине надо предпринять меры — забрать телефон, не выпускать гулять — а она слишком мягкая, — сообщили КП-Новосибирск в местном отделе ПДН.

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