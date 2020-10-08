«Вылил на них растворитель»: под Новосибирском мужчина поджег любимую и ее ребенка

Об инциденте сообщил следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

33-летний житель Тогучина поджег свою сожительницу и ее годовалого сына. Женщина и малыш попали в больницу, а злоумышленник предстанет перед судом.

— По данным следствия, вечером 3 июля 2020 года обвиняемый у себя дома распивал спиртное в компании своей сожительницы. В доме также был годовалый сын женщины. Во время застолья между ними возник конфликт. Женщина, взяв сына, выбежала из дома на улицу, не желая продолжать ссору. Разъяренный мужчина взял на веранде бутылку с растворителем и побежал вслед. Догнав женщину, он вылил на нее и ребенка растворитель и поджег зажигалкой. На соседнем участке услышали крики о помощи. Соседи потушили огонь на телах и одежде потерпевших, позже женщину с ребенком госпитализировали в Тогучинскую центральную районную больницу, где им оказали медпомощь, — сообщили в пресс-службе СК РФ по НСО.

Сибиряка задержали, в отношении него возбудили уголовное дело за покушение на убийство двух человек, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью. Уголовное дело направили в суд.

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