В Новосибирске 79-летняя пенсионерка упала в погреб и сломала ноги: вызволяли ее спасатели

Спасатели вытащили пенсионерку с помощью эвакуационного щита. Фото: стоп-кадр.

79-летняя женщина упала в погреб в своем частном доме в Новосибирске. Из-за этого она сломала себе ноги, не смогла выбраться сама. На выручку пришли спасатели МАСС.

— Звонок на телефон оперативного дежурного поступил в 20:51. Выяснилось, что в погреб в частном доме по улице Амурская упала женщина, сильно ушиблась, поднять ее самостоятельно не могут. Спасатели оперативно выехали на место, спустили в погреб эвакуационный щит, прочно увязали женщину веревками и подняли на поверхность, — сообщили спасатели МАСС.

Позже бабушку передали врачам «скорой помощи».

Напомним, ранее спасатели МАСС помогли 93-летней сибирячке, которая провалилась внутрь стеклянного журнального столика. Женщина была дома одна и ждала помощи несколько часов.

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