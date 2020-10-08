Заболели еще 11 детей: в Новосибирске за сутки коронавирусом заразились 92 человека

Все больше сибиряков стали заражаться. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В четверг, 8 октября, сообщили о еще 92 заболевших коронавирусом за сутки, из них — 11 детей. Заболевших стало больше, по сравнению с предыдущим днем. Тем временем из больниц выписались 58 человек.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 13 795 человек, из них — 841 ребенок. 12 352 пациента выписан с выздоровлением. Скончались всего 481 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 86 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 16 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 33 ребенка: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 2 229 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 786 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 564 322 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 522 жителя региона, для 46 175 человек медицинское наблюдение окончено.

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