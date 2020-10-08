Требования к охране школ и детских садов в Новосибирской области могут ужесточить

Члены общественной палаты Новосибирской области признали проблему качества охранных услуг в школах и детских садах. Фото: Михаил ДОКУКИН

В Общественной палате Новосибирской области прошло заседание комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами и ОНК. На повестку был вынесен ряд вопросов, в том числе о повышении качества охранных услуг в школах. Также в ходе заседания была одобрена инициатива - обратить внимание на услуги ЧОПов в детских садах.

Участники заседания отметили, что у общественников есть вопросы к ряду агентств безопасности, которые охраняют детские сады и школы. Сегодня главный критерий - цена, которая согласно 44-ФЗ должна быть минимальной. При таких условиях для охраны привлекаются, например, пенсионеры без лицензии, для которых подобная работа - это просто прибавка к пенсии, а при минимальной цене госконтракта сотрудники ЧОПа за низкую зарплату работать не будут. Услуги приличного охранного предприятия оцениваются дороже.

- В связи с последними изменениями в законодательстве 60% при конкурсных закупках будет занимать критерий качества оказываемых услуг, - уточнил член общественной палаты Алексей Бойков.

Кроме того, на мероприятии был предложен состав рабочей группы, в которую будут включены представители Росгвардии, УФСБ, департамента образования, прокуратуры города Новосибирска, депутатского корпуса Законодательного собрания НСО, Общественной палаты НСО, а также Совета отцов Новосибирской области и представители органов власти региона.

По словам Владимира Бойкова, с инициативой вхождения в рабочую группу выступила уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко. Ее кандидатура была принята единогласно.