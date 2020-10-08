В Новосибирске от коронавируса скончались еще 5 пациентов: что о них известно

От коронавируса умерли 5 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 5 пациентов инфекционного госпиталя. Всего в регионе от коронавируса скончались 481 человек.

— Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 51 год и женщины в возрасте 58 лет, 74 года, 80 лет и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 481 человек, — рассказали в оперативном штабе региона.

Сейчас в реанимации находятся 86 человека, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 16 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 13 795 человек, в том числе инфицирован 841 ребенок. Выздоровели 12 352 пациента.

Напомним, медики рассказали, что в последнее время все больше пациентов тяжело переносят коронавирусную инфекцию из-за сопутствующих заболеваний.

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