«Летел на всей скорости»: новосибирец на «Лексусе» провалился в котлован

ДТп произошло рано утром возле станции метро «Золотая Нива». Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ранним утром в четверг, 8 октября, в котлован на улице Кошурникова угодил «Lexus». Машина упала на арматуру, ее водитель отделался мелкими ушибами и разбил нос. Вытаскивать авто из западни пришлось спасателям.

— Звонок на телефон дежурного поступил в 04:14. Как выяснилось, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не заметил пластиковых ограждений и предупреждающих знаков. Скорость автомобиля была высокой, поэтому он буквально пролетел над открытым участком теплотрассы около 8 метров и только потом упал, — рассказали спасатели МАСС.

Спасатели спустились к автомобилю, отключили аккумуляторную клемму и помогли водителю выбраться из машины. Мужчину передали бригаде «скорой помощи» и сотрудникам отдела полиции.

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